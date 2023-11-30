البنك المركزي يكشف عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام

أعلن البنك المركزي المصري عن مد أجل وديعة كويتية تبلغ قيمتها 2 مليار دولار لمدة عام، على أن تنتهي المدة في أبريل المقبل.

وذكر البنك المركزي في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، إن الودائع الكويتية لديه تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

وأشار المركزي في التقرير إلى أن نصف هذه الوديعة كان يستحق آجالها في سبتمبر الماضى، أما الجزء المتبقي بنفس القيمة فتم تمديد مهلته ليستحق في شهر أبريل المقبل بدلا من أبريل الماضى.

يذكر أن إجمالي القروض لدى الجهاز المصرفي قد ارتفعت بنحو 4.92 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 4.85 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.

ووصلت القروض الحكومية 2.16 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.11 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

ولفت المركزي ان القروض لغير الحكومة سجلت نحو 2.75 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.73 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.