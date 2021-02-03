البنك المركزي يكشف تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في يناير

أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، مقارنة مع 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر السابق عليه.

وذكر البنك المركزي المصري، أن مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال يناير صعد بقيمة 143 مليون دولار ليسجل 35.542 مليار دولار، مقابل 35.399 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تمثل العملات الأجنبية 88.6% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية يناير الماضي.

مكون الذهب يتراجع بنحو 106 ملايين دولار في يناير 2021

وأفاد بأن مكون الذهب في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2021، تراجع بنحو 106 ملايين دولار ليسجل 4.284 مليار دولار، مقابل 4.390 مليار دولار في ديسمبر الماضي، ليمثل نسبة 10.6% من إجمالي الاحتياطيات.

وقال إن مكون وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي “SDRs”، استقر في يناير الماضي عند نفس مستويات ديسمبر السابق عليه، ليسجل 279 مليون دولار.

يُذكر أنه قبل تفشي وباء كورونا في العالم، وصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير 2020 عند 45.510 مليار دولار.

صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى يقفز 1.25 مليار دولار

وكشفت بيانات حديثة عن البنك المركزى المصري، ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المحلى بنحو 1.25 مليار دولار خلال الشهر الأخير من السنة الماضية، ليسجل نحو 17.149 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 15.897 مليار فى نوفمبر السابق عليه.

وأظهرت البيانات عن تراجع صافى الأصول الأجنبية، على أساس سنوى، بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث كانت بحدود 21.748 مليار فى ديسمبر 2019.