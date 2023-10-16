البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي

شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي، بحسب البنك المركزي، تباطؤًا للشهر الثالث على التوالي حيث سجل 39.7% في سبتمبر الماضي مقارنة بمعدل بلغ 40.4% في أغسطس 2023.

ويأتي ذلك، بحسب البنك المركزي، متسقًا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.1% في سبتمبر الماضي، مقارنة بمعدل بلغ 1.6% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 2% في سبتمبر الماضي مقارنة بمعدل بلغ 1.5% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

أسعار السلع الغذائية

وجاء ارتفاع أسعار السلع الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، وبالإضافة إلى انعكاس الأثر الموسمي المتوقع للخضروات والفاكهة الطازجة، إلا أن الأحوال الجوية غير المواتية زادت من حدة ذلك الأثر وانعكست بالسلب على المحاصيل الزراعية.

وجاء تضخم السلع غير الغذائية مدفوعًا، بشكل أساسي، بحسب البنك المركزي، بالارتفاعات المتكررة لمجوعة من السلع منذ بداية العام الحالي، فضلًا عن بعض الارتفاعات ذات الطابع الموسمي في سبتمبر 2023 فعلى سبيل المثال، شهدت الملابس والأدوات المكتبية والمدرسية ارتفاعًا موسميًا.

استمرت أسعار السجائر في الارتفاع، بالإضافة إلى استمرار زيادة أسعار منتجات النظافة المنزلية وقيمة الإيجارات، وخدمات المطاعم والمقاهي، من بين منتجات أخرى.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 42.6% في سبتمبر 2023 مقارنة بـ 41.9% في أغسطس 2023.

التضخم العام

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 38% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ 37.4% خلال أغسطس الماضي.

وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار السلع الغذائية، وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية نحو 73.6% خلال سبتمبر الماضي.

بينما شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤًا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021 ليسجل 20.6% في سبتمبر الماضي.