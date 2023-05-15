البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم الأساسي في أبريل 2023

كشف البنك المركزي ، أسباب تراجع التضخم في أبريل الماضي، وأفاد خلال تحليله الشهري أن المعدل السنوي للتضخم العام تباطأ في الحضر ليسجل30.6% في أبريل 2023 من معدل بلغ 32.7% في مارس 2023، وهو التباطؤ الأول منذ يونيو 2022.

أسباب تراجع التضخم

ووفقا للبنك المركزي يرجع هذا التباطؤ في الأصل إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الذي نتج عن التطورات الشهرية في أبريل 2022، مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 62.9% في مارس 2023ليسجل54.7 % في أبريل2023 ، بينما شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية استقراراً نسبياً.

كما انعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس على المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي تباطاً للشهر الثاني على التوالي ليسجل38.6% في أبريل2023 من 39.5% في مارس 2023. حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي %1.7في أبريل 2023، مقارنة ب 2.4 في أبريل 2022 ، و 2.5% في مارس 2023 استمر المعدل الشهري للتضخم العام في التباطؤ ليسجل %1.7 في أبريل 2023 ، مقارنة بـ %2.7في مارس 2023.

وجاء

مدفوعاً بأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بدرجة متساوية. وبالرغم من تباطؤ معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية إلا أن مستويات أسعارها قد شهدت ارتفاعاً موسمياً (خاصة أسعار اللحوم الحمراء، والأسماك والخضروات الطازجة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا نتيجة لإعلان الشركة الشرقية للدخان في 26 مارس 2023 عن زيادة أسعار منتجاتها.

كما شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعاً مدفوعاً بعوامل موسمية بشكل أساسي، خاصة أسعار الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة لارتفاع أسعار الذهب وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى وأخيراً، ارتفعت أسعار الخدمات متأثرة بشكل أساسي بارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي تراجع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل %31.5في أبريل 2023 من %33.9 في مارس 2023 كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 32.3% في أبريل 2023 من 36.5 في مارس 2023.