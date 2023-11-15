البنك المركزي يكشف أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في أكتوبر 2023

كشف البنك المركزي، خلال تحليله الشهري للتضخم، أن المعدل السنوي للتضخم العام تباطأ في الحضر، ليسجل 35.8% في أكتوبر 2023، من معدل بلغ 38% في سبتمبر 2023.

التضخم

وقال المركزي في بيان، إن هذا التباطؤ أدى إلى انخفاض المساهمة السنوية لمختلف السلع غير الغذائية في المعدل السنوي للتضخم العام، إضافة إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، ليعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

تجدر الإشارة إلى أن بند التعليم (وفقاً لأثره الموسمي) ينعكس في الرقم القياسي الأسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر من كل عام، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن نشر بيانات ذلك البند في شهر فبراير 2024، بدلاً من أكتوبر 2023، بعد الانتهاء من جمع البيانات.

وتابع أنه ساهم في أن ينعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية بشكل أكثر وضوحاً. وقد شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤاً للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر 2023، ليسجل 18.5%، وهو المعدل الأقل منذ أبريل 2023، كما تباطأ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 71.3% في أكتوبر 2023 من 73.6% في سبتمبر 2023.

شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي” تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي حيث سجل 38.1% في أكتوبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 39.7% في سبتمبر 2023.

ويأتي ذلك متسقاً مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.8% في أكتوبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 300% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 100% في أكتوبر 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 2.6% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وقد جاء معدل التضخم لشهر أكتوبر 2022 ليعكس بند التعليم، واضطراب سلاسل الامداد والتوريد الذي أثر على أسعار السلع الغذائية.

بينما عكس المعدل الشهري للتضخم في أكتوبر 2023 ارتفاع مساهمة السلع الغذائية الأساسية (خاصة الدواجن والبيض والتي حدّ منها بشكل جزئي الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة في ذات الوقت، جاء تضخم السلع غير الغذائية مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.

