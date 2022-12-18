البنك المركزي يكشف أسباب التضخم خلال نوفمبر الماضى

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن أسباب ارتفاع التضخم، من خلال التحليل الشهري لنوفمبر الماضى.

وأوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 18.7% في نوفمبر مقابل 16.2% في أكتوبر، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صرف الدولار أمام الجنيه في 27 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى استمرار تبعات الغزو الروسي الأوكراني وانعكاس ذلك على المعدل السنوي للتضخم العام الذي جاء متأثرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية ومدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

ووفقا للتقرير سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022 مقارنة مع 0.1% في نوفمبر 2021، ورغم الانخفاض الطفيف في المعدل الشهري للتضخم العام في نوفمبر 2022 وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022 الذي سجل خلاله 2.6% فإن المعدل الشهري للتضخم العام في نوفمبر 2022 لا يزال ثاني أعلى معدل شهري تم تسجيله خلال شهر نوفمبر منذ عام 2008 بعد أن سجل 4.8% في نوفمبر 2016.



وأضاف التقرير أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.9% في نوفمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017، كما استمر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في الارتفاع لأكثر من اثني عشر شهرا على التوالي ليسجل 13.8% في نوفمبر 2022.



المعدل الشهري للتضخم

وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر نوفمبر 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، إذ ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية بقيمة 1.2 نقطة في المعدل الشهري للتضخم العام.

وأضاف التقرير أن السلع غير الغذائية ارتفعت نتيجة زيادة أسعار كل من الخدمات (خاصة خدمات المقاهي والمطاعم) والسلع الاستهلاكية (الأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة المنزلية والمنتجات الطبية وقطع الغيار ومنتجات العناية الشخصية) بجانب ارتفاع أسعار المجوهرات.

وفي ظل ارتفاع المساهمات السنوي المذكورة استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اتجاهه التصاعدي والذي بدأ من أكثر من عام ليسجل معدلا بلغ 21.5% في نوفمبر مقابل 19% في أكتوبر الماضي وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.7% في نوفمبر 2022 مقابل معدل بلغ 0.5% في نوفمبر 2021.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 19.2% في نوفمبر الماضي، مقابل 16.3% في أكتوبر 2022، كما ارتفع التضخم المعدل الشهري للتضخم العام في الريف إلى 19.6% في نوفمبر 2022، مقابل 16.3% في أكتوبر 2022.

ووفقا للتقرير ارتفاع أسعار الخضراوات الطازج بمعدل بلغ 7.1% بينما انخفضت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 1.4%، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.