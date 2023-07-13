البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال يونيو

كشف البنك المركزي، أسباب ارتفاع معدلات خلال شهر يونيو 2023، في نقاط تحليلية خلال تقرير صدر عنه اليوم الخميس.

المعدل السنوي للتضخم

وأعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.7 % في يونيو 2023 من معدل بلغ 32.7% في مايو 2023 ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار كل من السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية،وارتفع المعدل السنوي لكل من تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ليسجل 65.9% و20.6% في يونيو 2023، على الترتيب.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 41% في يونيو 2023 وذلك بعد استئناف اتجاهه التصاعدي مسجلاً 40.3% في مايو 2023.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.7 فى يونيو 2023، مقارنة بـ 1.2% في يونيو 2022. وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في يونيو 2023 على غير نمطه الشهري المعتاد فقد ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار السجائر في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.

ويرجع الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية إلى ارتفاع أسعار كل من الملابس والمنتجات الطبية والأجهزة المنزلية وأدوات ومنتجات النظافة المنزلية، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.

وارتفعت أسعار الخدمات لتعكس بشكل أساسي ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، والحلاقة وخدمات العيادات الخارجية وعلى الرغم من تباطؤ المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية، إلا أنه جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية (اللحوم الحمراء، والدواجن وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة الذي حدّ منه انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 37.8% في يونيو 2013 من 34.6 في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 36.8% في يونيو 2023 من 33.7% في مايو 2023.

وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 2.6%، بينما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 5.8%، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.01% في المعدل الشهري للتضخم العام.

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 6.2% ، 1.8% على الترتيب وقد ساهما بنسبة قدرها 0.37 و 0.11% في المعدل الشهري للتضخم العام، على الترتيب.

وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وانخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.6% لتساهم الخضروات والفاكهة الطازجة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً بنسبة سالبة قدرها 0.05% في المعدل الشهري للتضخم العام.

ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.9% لتساهم بنسبة قدرها 0.27% في المعدل الشهري للتضخم العام،ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم، والإيجارات والحلاقة يرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 97، و0.36، و 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.