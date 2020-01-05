البنك المركزي يكرم نائب المحافظ لبنى هلال

قام طارق عامر محافظ البنك المركزي بتكريم لبنى هلال نائب المحافظ للاستقرار النقدى وذلك تقديراً لجهودها، والدور الفعال الذي قامت به في إدارة العديد من الملفات الهامة، ومنها مساهمتها في تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي المتكامل خلال الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠، وكذلك برنامج الإصلاح النقدي والاقتصادي الذي بدأ في ٢٠١٦.

جاء التكريم بمناسبة انتهاء فترة عمل لبنى هلال كنائب لمحافظ المركزى.

وأعربت “هلال” عن خالص الشكر والتقدير للمحافظ على الثقة التي أولاها إياها لتولى المسؤولية والدعم المستمر خلال السنوات الماضية متمنية له ولكافة الزملاء في البنك المركزي كل التوفيق والمزيد من النجاحات في خدمة الوطن.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

كما نص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح القرار أن عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة تكون 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2019