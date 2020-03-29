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البنك المركزي يقرر صرف الشيكات نقدًا بحد أقصى 10 آلاف جنيه يوميًّا

يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدا
سيد بدر 4:26 م, الأحد, 29 مارس 20 4:26 م, الأحد, 29 مارس 20

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قرر البنك المركزي وضع قواعد جديدة لصرف الشيكات في ضوء الإجراءات التي يقوم بها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المركزي في تعليمات جديدة إن الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى.

وأضاف أنه فى حالة تجاوز اى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدا، والباقى أما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

وكان المركزي قد أصدر تعليمات صباح اليوم على وقع سقف مؤقت للإيداع والسحب النقدي، وكذلك من خلال الصراف الآلي قبل أن يصدر تعديلات بشأنها.

ونصت التعديلات على استثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدى المؤقتة، والتى تقدر بنحو 50 ألف جنيه، يوميًا، كالتالى :

لا يتم تطبيق هذه التعليمات على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.

الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه- بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى، مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.

يتم قبول ايداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

فى حالة تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه ، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدا ، والباقى اما ان يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك اخر بدون عمولة ، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.

يسمح للعملاء بسداد اى التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان- إلخ).

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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