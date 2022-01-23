البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

يستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية الخميس المقبل، بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقال البنك المركزي في بيان صدر عنه اليوم الأحد: من المقرر أن يستأنف العمل بالبنوك العاملة في السوق المحلية صباح يوم الأحد 30 يناير.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، فإن ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ترحل إلى الخميس الموافق 27 يناير الجاري، بحسب قرار مجلس الوزراء المعمول به بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص.