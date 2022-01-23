بنـــوك

البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

يستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل
فاطمة إمام 6:24 م, الأحد, 23 يناير 22 6:24 م, الأحد, 23 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية الخميس المقبل، بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقال البنك المركزي في بيان صدر عنه اليوم الأحد: من المقرر أن يستأنف العمل بالبنوك العاملة في السوق المحلية صباح يوم الأحد 30 يناير.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، فإن ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ترحل إلى الخميس الموافق 27 يناير الجاري، بحسب قرار مجلس الوزراء المعمول به بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص.

اقرأ أيضا  «رواد النيل» : مراكز تطوير الأعمال وفرت تمويلات بـ 1.8 مليار جنيه
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 5:44 م, الأحد, 23 يناير 22

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:35 م, الأحد, 23 يناير 22

تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:11 م, الأحد, 23 يناير 22

الاستقرار يسيطر على الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 3:46 م, الأحد, 23 يناير 22

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 3:38 م, الأحد, 23 يناير 22

«دوت» لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات تحصل على رخصة مبدئية لبدء تشغيل «كليڤر»

‫محمود الصباغ‬‎ 1:45 م, الأحد, 23 يناير 22