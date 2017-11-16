البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

سيد بدر قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد مساء اليوم. وتبقى أسعار الفائدة الحالية عند مستويات 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض لليلة واحدة. بينما تقرر تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخص

سيد بدر

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد مساء اليوم.

وتبقى أسعار الفائدة الحالية عند مستويات 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض لليلة واحدة.

بينما تقرر تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25% .

وجاء قرار المركزي متوافقًا مع توقعات المحللين باتجاه المركزي لتأجيل قرار خفض الفائدة في ظل استمرار معدلات التضخم أعلى من 30%.

ويحين موعد الاجتماع المقبل والأخير خلال 2018 للجنة السياسات النقدية في 28 ديسمبر