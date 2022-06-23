البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع منذ قليل لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار العائد 2% في مايو الماضي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها خلال 4 عقود.