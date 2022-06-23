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البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع منذ قليل لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

5:59 م, الخميس, 23 يونيو 22

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع منذ قليل لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار العائد 2% في مايو الماضي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها خلال 4 عقود.

‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

5:59 م, الخميس, 23 يونيو 22