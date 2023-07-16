البنك المركزي يقرر الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو، حتى يوم الأحد 23 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية “1445”، وذكرى ثورة يوليو، حسبما جاء في بيان.

وجاء في بيان البنك المركزي استئناف العمل بجميع البنوك في مصر صباح يوم الإثنين 24 يوليو.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن عن أن يوم الخميس القادم الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قررًا بتعطيل العمل يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 – إجازة رسمية مدفوعة الأجر – للعاملين للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.