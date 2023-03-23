البنك المركزي يعلن مد أجل وديعتين إماراتية وكويتية بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري مد أجل وديعتين لكل من الإمارات والكويت بقيمة 2.658 مليار دولار.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن «المركزي» مد أجل استحقاق وديعة إماراتية بقيمة 5.685 مليون دولار إلى أغسطس 2027 بدلًا من أغسطس 2022.

ومدّ «المركزي»، كذلك، أجل استحقاق الوديعة الكويتية البالغة 2 مليار دولار إلى سبتمبر 2023 بدلًا من سبتمبر 2022.

يُشار إلى أنه لدى الكويت وديعتان بقيمة 4 مليارات دولار، تم أجل إحداهما فيما تُستحق الثانية في أبريل القادم.

فيما تمتلك الإمارات 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل بإجمالى 5.658 مليار دولار، وتستحق الوديعة الأولى والتي تبلغ مليار دولار في يوليو 2026.

وتبلغ قيمة الوديعة الثانية مليار دولار أيضًا وتستحق في يوليو القادم، أما الوديعة الثالثة فتبلغ 2 مليار دولار، تسدد على ثلاثة شرائح يحل موعد استحقاق الشريحة الأولي منها فى أبريل 2023 أما الشريحة الثانية فتستحق فى أبريل 2024 وثالثة فى أبريل 2025.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، وتستحق على ثلاث أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026.

أما الوديعة الخامسة فهي تلك التي تم مد أجل استحقاقها إلى أغسطس 2027، وتبقى منها فقط 658.2 مليون دولار.