البنك المركزي يعلن عن أسباب ارتفاع التضخم لشهر سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري في تحليله الشهري للتضخم عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر من 14.6% في أغسطس الماضي إلي 15% في سبتمبر الماضي، كما سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في سبتمبر 2022، مقارنة بمعدل 1.1% في سبتمبر 2021.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، ليستمر في كونه السبب الرئيسي المؤثر في معدلات التضخم منذ مايو 2022، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية للشهر الحادي عشر علي التوالي ليسجل 12.0% في سبتمبر 2022، من معدل 10.8% في أغسطس 2022، وهو اعلي معدل له منذ مايو 2019، في حين انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 21.7% في سبتمبر 2022، من معدل 23.1% في أغسطس 2022.

ومن أسباب ارتفاع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر سبتمبر 2022، ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية، السلع الاستهلاكية، والخدمات، ويأتي ذلك متسقاً مع بداية الأثر الموسمي للعام الدراسي الجديد كما أشار البنك المركزي.

وكشف البنك المركزي عن أن الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً بشكل أساسي إنعكست علي ارتفاع كل من السجائر، كما أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان في 4 سبتمبر الماضي، وبنود الرعاية الصحية، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأرز المدعم.

واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي في اتجاهه التصاعدي والذي بدأ منذ عام ليسجل معدلاً بلغ 18% في سبتمبر 2022، من معدل 16.7% في أغسطس 2022، والذي يعد أعلي معدل له منذ ديسمبر 2017.

في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.6% في سبتمبر 2022، مقابل معدل بلغ 0.4% في سبتمبر 2021.