البنك المركزي يعلن تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 841 مليون دولار في ديسمبر

كشف البنك المركزي المصري تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأعلى قيمة له منذ يونيو 2020، صاعدًا بقيمة 841 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في ديسمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 40.063 مليار دولار، مقارنة مع 39.222 مليار دولار نهاية نوفمبر السابق عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، صعد مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال ديسمبر بقيمة 364 مليون دولار ليسجل 35.399 مليار دولار، مقابل 34.035 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وتمثل العملات الأجنبية 88.4% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية 2020، طبقًا للبنك المركزي.

الذهب يمثل 11% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية 2020

وصعد مكون الذهب في احتياطي النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 308 ملايين دولار ليسجل 4.390 مليار دولار، مقابل 4.082 مليار دولار في نوفمبر 2020.

ويمثل مكون الذهب 11% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبى لمصر في نهاية العام الماضي.

وزاد مكون وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي “SDRs”، في ديسمبر إلى 279 مليون دولار، من 110 ملايين دولار في نوفمبر السابق عليه.

يُذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار، قبل أن يتراجع خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا مدفوعًا بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة؛ ومنها مصر.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزى المصري، الأسبوع الحالي، استرداد صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى نحو 17.8 مليار دولار من خسائر أزمة فيروس كورونا، ليسجل نحو 20.463 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.647 مليار دولار فى أبريل 2020.

وخلال شهر نوفمبر منفردًا، قفز صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى بقيمة 4.9 مليار دولار، لترتفع من 15.559 مليار دولار فى أكتوبر السابق عليه في ظل أزمة كورونا.