البنك المركزي يعلن تراجع التضخم الأساسي إلى 40.4% خلال أغسطس

تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس الماضي، مقابل 40.7% في يوليو، وذلك بحسب بيان حديث صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023.



التضخم العام

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو 2023.



أسعار الفائدة

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.