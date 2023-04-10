البنك المركزي يعلن تراجع التضخم الأساسي إلى 39.5 على أساس سنوي خلال مارس

أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5 لشهر مارس 2023، مقابل 40.3% فبراير الماضي.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً وصل إلى 32.66 % في مارس2023، مقابل 2.54 معدلاً شهرياً % في نفس الشهر من العام السابق،

وخلال العام الماضي، ارتفع التضخم الأساسي بشكل متواتر، حيث ارتفع إلى 10% لشهر مارس 2022، واستمر في الصعود ليسجل 11.9% لشهر أبريل، 13.3% مايو، 14.65 يونيو، 15.6% يوليو، 16.7% أغسطس، 18% سبتمبر، 19% أكتوبر، 21.5% نوفمبر، 24.5% ديسمبر، ومعدل 31.2% لشهر يناير 2023.

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدلات التضخم إلى 7.0%(± 2 نقطة مئوية)في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.