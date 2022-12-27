البنك المركزي يعلن الأحد المقبل إجازة للقطاع المصرفي بمناسبة انتهاء السنة المالية

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

البنك المركزي المصري

إجازات البنوك

وأشار البنك المركزى المصرى إلى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022.

وكان البنك المركزي رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، حيث تلاحظ الأتي: