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البنك المركزي يعلن استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنهاية مارس عند 1.9%

المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ 0.4% بنهاية مارس الماضي
سيد بدر 2:47 م, الخميس, 9 أبريل 20 2:47 م, الخميس, 9 أبريل 20

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قال البنك المركزي إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ 0.4% بنهاية مارس الماضي مقابل 0.5% في مارس 2019، ونحو 0.2% في فبراير 2020 .

وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 1.9% خلال مارس الماضي .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام نسبة 0.6% في مارس مقابل 0.8% في مارس 2019، وصفر في فبراير 2020 .

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 5.1% بنهاية مارس الماضي مقابل 5.3% في فبراير السابق عليه.

أسعار السلع العالمية ومخاطر التضخم المحلي

وفي تقرير السياسة النقدية الأخير أوضح المركزي أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في 2020 ولكن بدرجة أقل من التقرير السابق ثم انخفاضها في2021 .

لفت إلى أن أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي هي اضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي وأثرها على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير، عقب ظهور فيروس كورونا.

تابع: وبينما تظل الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل مُحتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية، فإن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل في اتجاه نزولي محليا.

ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول التضخم المحلي من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى +-10 نقطة مئوية للمراجعة .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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