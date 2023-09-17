البنك المركزي يعلن ارتفاع ودائع القطاع المصرفي إلى 9.450 تريليون جنيه بنهاية يونيو

أعلن عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي – بخلاف البنك المركزي المصري – إلى 9.450 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 9.19 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، و9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير، و8.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، حسبما جاء في قائمة المركز المالي الإجمالي للبنوك.

وجاء في القائمة ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.79 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وسجلت احتياطات البنوك نحو 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

كما ارتفعت رؤوس أموال إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفعت المخصصات إلى 305.455 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 295.44 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.