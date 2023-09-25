البنك المركزي يعلن ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي بنحو 93 مليار جنيه خلال أبريل

أعلن ارتفاع إجمالي ودائع الجهاز المصرفي – بما فيها الحكومية – إلى 9.308 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 9.215 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، أي بمقدار زيادة قدرها 93 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9% تقريبًا خلال شهر.

ودائع الجهاز المصرفي

وتنقسم إجمالي الودائع إلى ودائع حكومية وغير حكومية، وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.104 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023 مقابل 2.050 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي، كما بلغت الودائع غير الحكومية 7.203 تريليون جنيه لنفس الفترة مقابل 7.165 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

كما تنقسم إلى ودائع غير حكومية بالعملة المحلية وبالعملة الأجنبية، وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 5.634 تريليون جنيه لشهر أبريل، مقابل 5.635 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية (مقومة بالعملة المحلية) حوالي 1.568 تريليون جنيه لشهر أبريل، مقابل 1.529 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي.

أرصدة التسهيلات الائتمانية

وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي لعملائها إلى نحو 4.518 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل نحو 4.481 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بارتفاع قدره 370 مليار جنيه، وفقا للنشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.