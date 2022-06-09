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البنك المركزي يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو

مقابل 11.9% خلال أبريل

البنك المركزي يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو
فاطمة إمام

فاطمة إمام

4:19 م, الخميس, 9 يونيو 22

أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% بنهاية مايو 2022، مقابل 11.9% بنهاية أبريل السابق له.

وأضاف المركزي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا قدره 1.6% في أبريل الماضي مقابل معدل بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.4% في أبريل 2022.

وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ 1.1% في مايو 2022، مقابل معدل بلغ 0.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 3.3% في مارس 2022

فاطمة إمام

فاطمة إمام

4:19 م, الخميس, 9 يونيو 22