البنك المركزي يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو

أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% بنهاية مايو 2022، مقابل 11.9% بنهاية أبريل السابق له.

وأضاف المركزي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا قدره 1.6% في أبريل الماضي مقابل معدل بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.4% في أبريل 2022.

وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ 1.1% في مايو 2022، مقابل معدل بلغ 0.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 3.3% في مارس 2022