البنك المركزي يعلن ارتفاع الكثافة المصرفية إلى 23% بنهاية يونيو 2022

كشف

عدد فروع البنوك

عن ارتفاع عدد الفروع لإجمالي البنوك العاملة في مصر البالغ عددها 38 بنكًا إلى 4598 فرعًا بنهاية يونيو 2022، مقابل 4577 فرعًا بنهاية يونيو 2021.

ووفقًا لتقرير صادر عنه، بلغت الكثافة المصرفية 23% في نهاية يونيو 2022، مقابل 22.5% في نهاية يونيو 2021، مما يشير إلى اهتمام الجهاز المصرفي بتحقيق معدلات أكير من الشمول المالي.

وفي إطار توجهات البنك المركزي لرفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي، وبالأخص لماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للبنية التحتية.

وأطلق البنك المركزي مبادرة لنشر 6500 ماكينة صراف آلي في المحافظات التي تعاني من نقص الماكينات، بمشاركة 26 بنكًا، وقد تم نشر أكثر من 4500 ماكينة صراف آلي جديدة حتى نهاية يونيو 2022.