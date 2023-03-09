البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 40.3% على أساس سنوي خلال فبراير

أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% لشهر فبراير 2023، مقابل 31.2% يناير الماضي.
البنك المركزي وسياسة التشديد النقدي
ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد اندلاع
وخلال العام الماضي، ارتفع التضخم الأساسي بشكل متواتر، حيث ارتفع إلي 10% لشهر مارس 2022، واستمر في الصعود ليسجل 11.9% لشهر أبريل، 13.3% مايو، 14.65 يونيو، 15.6% يوليو، 16.7% أغسطس، 18% سبتمبر، 19% أكتوبر، 21.5% نوفمبر، 24.5% ديسمبر، ومعدل 31.2% لشهر يناير 2023.
وكان البنك المركزي المصري قد اتجه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 8% علي مدار عام 2022، للسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة، حيث رفع الفائدة بنسبة 1% في شهر مارس الماضي، ثم 2% في اجتماع شهري مايو وأكتوبر، و3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 ديسمبر، ليصل إلي 16.75% لسعر الائتمان والخصم، ناهيك عن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلي 18% في شهر سبتمبر الماضي.
واتبع البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن في اجتماع استثنائي عقده يوم 27 أكتوبر 2022، للتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، لتبدأ مصر برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
ويترقب الجميع عن كثب قرار لجنة السياسة النقدية