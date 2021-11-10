البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 5.2% في أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر في أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى 5.2% ، مقارنة بـ 4.8% في سبتمبر. ويستبعد مؤشر البنك المركزي للتضخم (أسعار المستهلكين) عدد من السلع شديد التقلب. وعلى أساس شهري ،…

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر في أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى 5.2% ، مقارنة بـ 4.8% في سبتمبر.

ويستبعد مؤشر البنك المركزي للتضخم (أسعار المستهلكين) عدد من السلع شديد التقلب.

وعلى أساس شهري ، قال البنك المركزي أن معدل التضخم في مصر في شهر أكتوبر الماضي، سجل 2.1%، من 1.7% في سبتمبر 2021.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح أن معدل التضخم في مصر (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية) بلغ (118.0) نقطة لشهر اكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (1.7%) عن شهر سبتمبر 2021.

أرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%).

وقال الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في مصر على أساس سنوي سجل (7.3%) لشهر اكتوبر 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

يذكر أن البنك المركزي المصري ، يستهدف تحقيق معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022. وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، خلال 2021.