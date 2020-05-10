البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5% بنهاية أبريل

أعلن البنك المركزي أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريًا بلغ 1% في أبريل 2020 مقابل معدلا بلغ 0.4% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا بلغ 0.4% في مارس 2020. ووفقًا للمركزي فقد بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.5% في…

أعلن البنك المركزي أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريًا بلغ 1% في أبريل 2020 مقابل معدلا بلغ 0.4% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا بلغ 0.4% في مارس 2020.

ووفقًا للمركزي فقد بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.5% في أبريل مقابل 1.9% في مارس 2020 .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا شهريًا بلغ % في أبريل 2020 مقابل معدلا شهريًا بلغ 0.5% في نفس الشهر من العام الماضي ونحو 0.6% في مارس 2020.

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 5.9% في أبريل الماضي مقابل 5.1% في مارس السابق عليه .

توقع خبراء ومصرفيون أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له الخميس المقبل، بعدما قام بخفضها فى أوائل أزمة كورونا بنسبة %3 لتصل إلى %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض.

قالوا إن المستوى الحالى للعائد لا بأس به فى ضوء مستويات التضخم الحالية، ووضع الاقتصاد المصرفى فى ضوء أزمة كورونا، موضحين أن البنك المركزى خفض الفائدة على مبادرات دعم الصناعة والسياحة والإسكان لتصبح أقل من مستوى سعر الكوريدور وبالتالى فإن الفائدة الحالية مناسبة بشكل كبير ولا تحتاج لتغيير فى ضوء الظروف الحالية.

كان البنك المركزى خفض الفائدة على مبادرة الصناعة والإسكان والسياحة لتصبح %8 بدلا من %10 ثم خفض الفائدة على قروض السياحة مرة أخرى لتصل إلى %5.

كانت لجنة السياسات النقدية قررت فى اجتماع طارئ لها يوم 16 مارس الماضى خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و%10.25 و%9.75 على التوالى.

قال البنك المركزى إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الإقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

