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البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك بعد عطلة عيد الفطر

المركزي أعلن في تعليماته للبنوك المواعيد في ضوء الظروف التي تمر بها الدولة من انتشار فيروس كورونا.
سيد بدر 6:52 م, الأثنين, 25 مايو 20 6:52 م, الأثنين, 25 مايو 20

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أعلن البنك المركزي مواعيد عمل جديدة للبنوك عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك التي تمتد طوال الأسبوع الجاري.

وقال البنك المركزي في تعليماته للبنوك إنه في ضوء الظروف التي تمر بها الدولة من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي تتخذها ومواعيد الحظر التي تبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بعد عيد الفطر تقرر تعديل مواعيد عمل البنوك لتصبح كما يلي:-

بالنسبة للموظفين تبدا مواعيد العمل في التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءًا، بينما للعملاء تفتح البنوك أبوابها في التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة مساء.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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