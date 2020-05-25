البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك بعد عطلة عيد الفطر

المركزي أعلن في تعليماته للبنوك المواعيد في ضوء الظروف التي تمر بها الدولة من انتشار فيروس كورونا.

أعلن البنك المركزي مواعيد عمل جديدة للبنوك عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك التي تمتد طوال الأسبوع الجاري.

وقال البنك المركزي في تعليماته للبنوك إنه في ضوء الظروف التي تمر بها الدولة من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي تتخذها ومواعيد الحظر التي تبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بعد عيد الفطر تقرر تعديل مواعيد عمل البنوك لتصبح كما يلي:-

بالنسبة للموظفين تبدا مواعيد العمل في التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءًا، بينما للعملاء تفتح البنوك أبوابها في التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة مساء.