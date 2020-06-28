البنك المركزي يعدل عطلة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة يونيو

عدل البنك المركزي المصري عطلة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو؛ لتصبح يومي الأربعاء والخميس للبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو، على أن يستأنف العمل بها يوم الأحد 5 يوليو.

أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 31 ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل بها يوم الخميس 2 يوليو، على أن يستأنف العمل بها يوم الأحد 5 يوليو.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.