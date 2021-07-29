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البنك المركزي يعتمد قواعد التشغيل البيني للإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات

بهدف التوسع في إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني
الحسينى حسن 7:06 م, الخميس, 29 يوليو 21 7:06 م, الخميس, 29 يوليو 21

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اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته بتاريخ 27 يوليو 2021 القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.

وقال البنك في بيان له اليوم: إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول الماي.

وأضاف أن إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في يأتي أيضًا في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.

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رامي أبو النجا: القواعد تهدف إلى الاستفادة المثلى من البنية التحتية لمقدمي الخدمات وتشجيع المعاملات المالية الإلكترونية

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي: ” القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

أماني شمس: خطوة هامة نحو سهولة الإيداع والسحب النقدي باستخدام بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول

وذكرت اماني شمس وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: “القواعد التي اعتمدها ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه”.

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إيهاب نصر: تساهم في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لـ 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال 500 ألف نقطة بيع

ومن جانبه أكد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين .

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بقلم الحسينى حسن

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