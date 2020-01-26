البنك المركزي يطلق صندوق تمويل الابتكارات في الربع الثاني من 2020

إطلاق مركز التكنولوجيا المالية في الربع الأول من العام الجاري

قال البنك المركزي إنه سيتم إطلاق صندوق تمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف في تقرير حديث أنه تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الخاصة بالصندوق، لدعم الشركات الناشئة ضمن استراتيجية مصر لتوطين التكنولوجيا المالية .

وكانت “المال” قد انفردت بالكشف عن سعي البنك المركزي لزيادة رأس مال الصندوق من مليار جنيه ما يعادل ما يزيد عن 60 مليون دولار حاليًا، لما يتراوح بين 350 – 500 مليون دولار خلال خمس سنوات من إطلاقه.

في سياق آخر أوضح البنك المركزي أن مركز التكنولوجيا المالية Hub FinTech، من المقرر إطلاقه خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، بعد الموافقة على تخصيص المبنى التاريخي للبنك المركزي بوسط القاهرة ليكون مقرًا له .

وأنشأ البنك المركزي المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في يونيو 2019، وحاليًا يتلقى أول فوج من الشركات الناشئة التدريب والإعداد الخاص في المركز.

ذكر البنك المركزي أنه تمت الموافقة في مايو 2019 على إنشاء شركة قابضة لاستثمارات البنك المركزي في مجال البنية التحتية لخدمات التكنولوجيا المالية .

كان المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، قد كشف لـ”المال” عن أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ نحو500 مليون جنيه، والمصرح به ملياري جنيه .