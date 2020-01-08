البنك المركزي يطلق رسميا مبادرة لمساندة الشركات السياحية المتعثرة

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء إنه اعتمد في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يناير الجاري مبادرة جديدة في قطاع السياحة لمساندة المتعثرين.

تسري مبادرة البنك المركزي وفق الشروط التالية:

-تمس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر، بدون العوائد المهمشة، طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

-يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 ديسمبر2020.

-حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني في حالة

قبول البنك للسداد العيني لنسبة 50 % أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي:

-الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام

الائتماني (Score – I ) والإفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ 50%

كمعلومة تاريخية فقط.

-عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.

-التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل علي

شروط السداد.

-تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

-تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.

-التأكيد على ضرورة إجراء الدراسة االئتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، و تفادي الإفراط في الحصول علي كفالات شخصية و ضمانات – و من بينهما شيكات الضمانة – من العملاء.