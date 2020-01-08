بنـــوك

البنك المركزي يطلق رسميا مبادرة لمساندة الشركات السياحية المتعثرة

تنتهي في 31 ديسمبر 2020
سيد بدر 9:02 م, الأربعاء, 8 يناير 20 9:02 م, الأربعاء, 8 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء إنه اعتمد في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يناير الجاري مبادرة جديدة في قطاع السياحة لمساندة المتعثرين.

تسري مبادرة البنك المركزي وفق الشروط التالية:

-تمس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر، بدون العوائد المهمشة، طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

-يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 ديسمبر2020.

-حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني في حالة
قبول البنك للسداد العيني لنسبة 50 % أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي:

-الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام
الائتماني (Score – I ) والإفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ 50%
كمعلومة تاريخية فقط.

-عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.

-التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل علي
شروط السداد.

-تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

-تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.

-التأكيد على ضرورة إجراء الدراسة االئتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، و تفادي الإفراط في الحصول علي كفالات شخصية و ضمانات – و من بينهما شيكات الضمانة – من العملاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

البنك المركزي يمد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لنهاية 2020

‫محمود الصباغ‬‎ 9:08 م, الأربعاء, 8 يناير 20

كيف تطورت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ التعويم؟ (جراف)

سيد بدر 4:14 م, الأثنين, 6 يناير 20

البنك المركزي يعطل العمل بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

سيد بدر 2:50 م, الأثنين, 6 يناير 20

البنك المركزي : الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 45.419 مليار دولار نهاية ديسمبر

المال - خاص 9:06 م, الأحد, 5 يناير 20

البنك المركزي يضيف شروطا جديدة لمبادرة دعم الصناعة

سيد بدر 11:02 م, الخميس, 2 يناير 20

فائض صافي الأصول الأجنبية يسجل أعلى مستوى منذ التعويم ويصل إلى 21.9 مليار دولار (جراف)

سيد بدر 8:59 م, الخميس, 2 يناير 20