البنك المركزي يطرح غدا أذون خزانة بقيمة 42 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس 27 يوليو الجاري، أذون خزانة بقيمة 42 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول 18.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.



وتفوض وزارة المالية «المركزي»، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.