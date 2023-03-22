البنك المركزي يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بـ مليار جنيه الأسبوع المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، 28 مارس الجاري، سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه، لآجل 3 سنوات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



سندات الخزانة

وتعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وكشف المركز ي أن العائد على هذه السندات سجل 5.25% فوق سعر الكوريدور والذي يبلغ 16.75%، على أن يتم مراجعة الفائدة على السندات متغيرة العائد بشكل ربع سنوي.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي ، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية

، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.