البنك المركزي يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، 11 يوليو الجاري، سندت خزانة متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

ويصل العائد على هذه السندات، بحسب موقع «

سندات الخزانة

» إلى نحو 5.25%، في حين تكون دورية صرف العائد ربع سنوية.

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.