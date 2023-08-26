البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 3.750 مليار جنيه الاثنين

يطرح البنك المركزي، 28 أغسطس الحالي، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.750 مليار جنيه. وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، 3.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، على أن تكون دورية صرف العائد سنوية، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 250 مليون جنيه لآجل 5 سنوات، بدورية صرف عائد نصف سنوية.



سندات الخزانة

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوِّض وزارة المالية « »، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.