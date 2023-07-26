البنك المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.750 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، 31 يوليو الجاري، سندت خزانة متغيرة العائد بقيمة 3.750 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

ويأتي الإصدار الأول، حسب موقع «المركزي»، بقيمة 3 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، وبعائد سنوي يصل إلى 23%، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 250 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، وبعائد 14.55% نصف سنوي.

سندات الخزانة

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.