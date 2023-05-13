البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه الاثنين

يطرح البنك المركزي المصري، الاثنين 15 مايو الحالي، سندت خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة. وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع البنك المركزي، 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات.

سندات الخزانة

وتُعرَف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صك تُصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويُعدّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 30 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية

بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.