البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، الاثنين 12 يونيو الحالي، سندت خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة. وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع البنك المركزي، 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات.

سندات الخزانة

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تموِّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.



أسعار الفائدة



وقررت

، في اجتماعها الأخير 18 مايو الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الحالي.