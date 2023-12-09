البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه الأثنين المقبل

يطرح البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 2.5 مليار جنيه يوم الأثنين المقبل.

وكشف البنك المركزي ،عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم طرح هذه السندات لأجل 3 سنوات على أن تكون دورية صرف العائد سنوية .

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة وتعتبر البنوك أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في 2 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.