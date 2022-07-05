البنك المركزي يطرح أول عملة بلاستيكية في مصر فئة عشرة جنيهات

كشف البنك المركزي المصري أنه قرر إنتاج العملة البلاستيكية الجديدة من فئات 10 جنيهات (بوليمر) باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، كخطوة لرفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، حيث تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُّمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية،

بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولًا، وذلك على المدى البعيد نظرًا لطول عمر الورقة، بما يتمشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال “رؤية مصر 2030″،

وقد تمّ تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت؛ والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُّمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن،

إلى جانب أنها مقاوِمة للماء، وأقلّ في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث، مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.