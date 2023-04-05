البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، الثلاثاء المقبل، أذون خزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه، لأجل 182 و364 و91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول 16.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

وذكر البنك المركزي عبر

رفع سعر الفائدة

أن قيمة الطرح الثالث تبلغ 23 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا. أما الطرح الرابع فبقيمة 17 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، فى اجتماعها الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.