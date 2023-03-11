البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه الثلاثاء المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، الثلاثاء 14 مارس الجاري، أذون خزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

طروحات البنك المركزي



وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع «

أسعار الفائدة

» الإلكتروني، 20 مليار جنيه، وذلك لآجل 182 يوما، و23.5 مليار جنيه لآجل 364 يوما.ويطرح «المركزي» أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، لآجل 91 يوما، و21 مليار جنيه، لآجل 273 يوما.وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.