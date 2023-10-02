البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع « »، نحو 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.