البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس 17 أغسطس ، أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول 19 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 24 مليار جنيه، لأجل 364 يوم،

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2023-2024.



أسعار الفائدة

وقرر « »، في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.