البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا، أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول 18.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 24 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض، و19.75% للعملية الرئيسية.