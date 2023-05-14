البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 14 مايو أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوما، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل 18 مايو اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة.

ورجّح عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين الذين شملهم استطلاع «المال» أن يميل «المركزي» إلى خيار التثبيت.



يُذكر أن الاجتماع القادم هو الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام، وكان البنك المركزي قد افتتح عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.



بيد أن لجنة السياسة النقدية آثرت العودة إلى التشديد النقدي، فقررت، في اجتماعها 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية

بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.