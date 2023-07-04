البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، الثلاثاء 4 يوليو الجاري، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لآجال 91 و273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوم،

وتفوض وزارة المالية «

أسعار الفائدة

»، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وأبقى «المركزي»، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.