البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، الأحد 11 يونيو الحالي، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجليْ 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

وتُعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة، من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تموّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.

أسعار الفائدة

وقررت

، في اجتماعها الأخير 18 مايو الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة خلال العام الحالي.