البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 28 مايو الجاري، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



طروحات البنك المركزي



وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوم.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة



وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 18 مايو الجاري، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى %18.25 على الإيداع، %19.25 على الإقراض، %18.75 للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.



وافتتح «

» عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.



بيد أن لجنة السياسة النقدية آثرت العودة إلى التشديد النقدي، فقررت، في اجتماعها 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.